Селихов - в старте молодежной сборной на матч с Австрией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Австрией. Встреча пройдет на "Арене Химки", начало игры - в 17.00 по московскому времени.

Сборная России: Селихов - Караваев, Зуев, Карпов, Макаров - Ташаев, Баринов, Лысцов, Евсеев, Ефремов - Хомличенко.

Сборная Австрии: Бахманн - Мвене, Шойссенгейер, Линхарт, Марчинко - Лаймер, Выдра, Доведан, Раснер, Хорват - Якупович.

Трансляция матча Россия - Австрия