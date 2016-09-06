Селихов - в старте молодежной сборной на матч с Австрией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Австрией. Встреча пройдет на "Арене Химки", начало игры - в 17.00 по московскому времени.
Сборная России: Селихов - Караваев, Зуев, Карпов, Макаров - Ташаев, Баринов, Лысцов, Евсеев, Ефремов - Хомличенко.
Сборная Австрии: Бахманн - Мвене, Шойссенгейер, Линхарт, Марчинко - Лаймер, Выдра, Доведан, Раснер, Хорват - Якупович.
shpasic
почему за австрию играет хорват?
17:03
puzzar
Не Хомличенко а Комличенко!!!!
16:58