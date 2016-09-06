16:11 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Селихов - в старте молодежной сборной на матч с Австрией

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Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Австрией. Встреча пройдет на "Арене Химки", начало игры - в 17.00 по московскому времени.

Сборная России: Селихов - Караваев, Зуев, Карпов, Макаров - Ташаев, Баринов, Лысцов, Евсеев, Ефремов - Хомличенко.

Сборная Австрии: Бахманн - Мвене, Шойссенгейер, Линхарт, Марчинко - Лаймер, Выдра, Доведан, Раснер, Хорват - Якупович.

Трансляция матча Россия - Австрия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

почему за австрию играет хорват?

17:03

puzzar

Не Хомличенко а Комличенко!!!!

16:58

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