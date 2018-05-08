Сборную Германии поздравили с Днем Победы на немецком языке

В Волгограде по окончании товарищеского матча между юношескими сборными России и Германии (1:3) диктор стадиона сделал сообщение на немецком языке. Он поздравил всех присутствующих с Днем победы.

- Дорогие друзья! Мы еще раз поздравляем вас с Днем Победы! Мужество и героизм не должны быть забыты. Нам нужен мир. Пусть этот праздник останется единственным напоминанием о войне, - сказал диктор.

Отметим, что немецкая делегация приняла участие в нескольких памятных мероприятиях.

Сборную Германии поздравили с Днём Победы на немецком языке pic.twitter.com/Up9qnBV0Qj – СЭ Футбол (@football_se) 8 мая 2018 г.

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