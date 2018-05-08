20:51 | Футбол — Молодежные сборные

Сборную Германии поздравили с Днем Победы на немецком языке

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В Волгограде по окончании товарищеского матча между юношескими сборными России и Германии (1:3) диктор стадиона сделал сообщение на немецком языке. Он поздравил всех присутствующих с Днем победы. 

- Дорогие друзья! Мы еще раз поздравляем вас с Днем Победы! Мужество и героизм не должны быть забыты. Нам нужен мир. Пусть этот праздник останется единственным напоминанием о войне, - сказал диктор.

Отметим, что немецкая делегация приняла участие в нескольких памятных мероприятиях. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

Правильно сделали. Саксам надо постонно напоминать - кто они есть, со времен основания мира. Вассалы. Вассалы были, вассалами и помрут.

22:04

rusfed 2.0

Lars Berger 21:43. Ну как там, угроза цветной революции уже миновала? Можно стране расслабиться и заняться, наконец, собой? )) Или покой нам только снится, а теперь пришла пора заняться школьниками? ))

21:50

Lars Berger

rusfed 2.0, забыть нужно поскорее? И войти в "мировое сообщество"?) Да, есть с чем зайти...)

21:43

rusfed 2.0

Главное достижение Несменяемого за последние 18 лет - победа в 1945 году

21:23

баламошка

Наверное, если бы я был немцем, я бы подумал: "Какого ... я сюда приехал?!")

21:16

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