Сборную Германии поздравили с Днем Победы на немецком языке

В Волгограде по окончании товарищеского матча между юношескими сборными России и Германии (1:3) диктор стадиона сделал сообщение на немецком языке. Он поздравил всех присутствующих с Днем победы.
- Дорогие друзья! Мы еще раз поздравляем вас с Днем Победы! Мужество и героизм не должны быть забыты. Нам нужен мир. Пусть этот праздник останется единственным напоминанием о войне, - сказал диктор.
Отметим, что немецкая делегация приняла участие в нескольких памятных мероприятиях.
Сборную Германии поздравили с Днём Победы на немецком языке pic.twitter.com/Up9qnBV0Qj– СЭ Футбол (@football_se) 8 мая 2018 г.
serzheo
Правильно сделали. Саксам надо постонно напоминать - кто они есть, со времен основания мира. Вассалы. Вассалы были, вассалами и помрут.
22:04
rusfed 2.0
Lars Berger 21:43. Ну как там, угроза цветной революции уже миновала? Можно стране расслабиться и заняться, наконец, собой? )) Или покой нам только снится, а теперь пришла пора заняться школьниками? ))
21:50
Lars Berger
rusfed 2.0, забыть нужно поскорее? И войти в "мировое сообщество"?) Да, есть с чем зайти...)
21:43
rusfed 2.0
Главное достижение Несменяемого за последние 18 лет - победа в 1945 году
21:23
баламошка
Наверное, если бы я был немцем, я бы подумал: "Какого ... я сюда приехал?!")
21:16