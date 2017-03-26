Российские юноши не забили Израилю и покидают чемпионат Европы

Сборная России, составленная из игроков не старше 17 лет, сыграла вничью с Израилем (0:0) в матче элитного раунда чемпионата Европы-2017. Для выхода в финальную стадию турнира россиянам обязательно нужно было побеждать. Таким образом, они выбывают из борьбы, заняв четвертое место в своей группе.
В Хорватию, где пройдет финальный раунд, поедут Норвегия и Венгрия. Их встреча, проходившая параллельно с российским матчем, завершилась поражением скандинавов (0:1).
Чемпионат Европы U-17
Элитный раунд
Группа 2
Израиль – Россия – 0:0
Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Емельянов (Карапузов, 63), Янов, Москвичев, Радостев, Умяров, Пруцев, Лопатин.
Предупреждения: Лопатин, 61. Анисимов, 80+2.
26 марта. Дабаш. Стадион "Вароши".
marksan
Игроки до 17 лет - это юноши! Юниоры - до 19!
17:06
баламошка
Ничего страшного. Это же будущие кокошки) При существующем положении вещей будут играть дома и получать за это миллионы евриков. Ну как играть... По полю в коричневых шортах пешком ходить и в носу ковырять.
16:43
tranmer
"покидают чемпионат Европы" - они вообще-то даже не вышли на него! Это всего лишь отборочный раунд
16:30