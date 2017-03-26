16:21 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Российские юноши не забили Израилю и покидают чемпионат Европы

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Сборная России, составленная из игроков не старше 17 лет, сыграла вничью с Израилем (0:0) в матче элитного раунда чемпионата Европы-2017. Для выхода в финальную стадию турнира россиянам обязательно нужно было побеждать. Таким образом, они выбывают из борьбы, заняв четвертое место в своей группе.

В Хорватию, где пройдет финальный раунд, поедут Норвегия и Венгрия. Их встреча, проходившая параллельно с российским матчем, завершилась поражением скандинавов (0:1).

Чемпионат Европы U-17

Элитный раунд

Группа 2

Израиль – Россия – 0:0

Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Емельянов (Карапузов, 63), Янов, Москвичев, Радостев, Умяров, Пруцев, Лопатин.

Предупреждения: Лопатин, 61. Анисимов, 80+2.

26 марта. Дабаш. Стадион "Вароши".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Игроки до 17 лет - это юноши! Юниоры - до 19!

17:06

баламошка

Ничего страшного. Это же будущие кокошки) При существующем положении вещей будут играть дома и получать за это миллионы евриков. Ну как играть... По полю в коричневых шортах пешком ходить и в носу ковырять.

16:43

tranmer

"покидают чемпионат Европы" - они вообще-то даже не вышли на него! Это всего лишь отборочный раунд

16:30

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