Российские юноши не забили Израилю и покидают чемпионат Европы

Сборная России, составленная из игроков не старше 17 лет, сыграла вничью с Израилем (0:0) в матче элитного раунда чемпионата Европы-2017. Для выхода в финальную стадию турнира россиянам обязательно нужно было побеждать. Таким образом, они выбывают из борьбы, заняв четвертое место в своей группе.

В Хорватию, где пройдет финальный раунд, поедут Норвегия и Венгрия. Их встреча, проходившая параллельно с российским матчем, завершилась поражением скандинавов (0:1).

Чемпионат Европы U-17

Элитный раунд

Группа 2

Израиль – Россия – 0:0

Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Емельянов (Карапузов, 63), Янов, Москвичев, Радостев, Умяров, Пруцев, Лопатин.

Предупреждения: Лопатин, 61. Анисимов, 80+2.

26 марта. Дабаш. Стадион "Вароши".