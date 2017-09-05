Российская молодежка разгромила Гибралтар

Молодежная сборная России нанесла поражение Гибралтару в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 – 3:0. Голами в команде Евгения Бушманова отметились Александр Зуев и Аяз Гулиев и Федор Чалов.

Сборная России после двух матчей имеет в своем активе четыре очка (в предыдущей игре была зафиксирована ничья с Арменией – 0:0). Следующим соперником россиян станут австрийцы. Матч пройдет 6 октября в Москве.

Чемпионат Европы (до 21 год)

Отборочный турнир

Группа 7

Россия – Гибралтар – 3:0 (1:0)

Голы: Зуев, 44 (1:0). Гулиев, 71 (2:0). Чалов, 89 (3:0).

Россия: Митрюшкин, Рассказов (Баринов, 76), Чернов, Лихачев, Шакуро (Бакаев, 67), Жигулев, Ланин (Чалов, 54), Гулиев, Обляков, Мелкадзе, Зуев.

Гибралтар: Бэнда, Бритто, Эннесли, Санчес (Бакстон, 74), Крисп, Винет, Бэллэнтайн, Торилья, Эрнандес, Писарро (Эспиноса, 83), Исола (Консильеро, 58).

Предупреждения: Гулиев, 21. Бэнда, 37. Зуев, 90. Жигулев, 90+2.

Судья: Атажанов (Казахстан).

05 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча Россия - Гибралтар