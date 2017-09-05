Российская молодежка разгромила Гибралтар

Молодежная сборная России нанесла поражение Гибралтару в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 – 3:0. Голами в команде Евгения Бушманова отметились Александр Зуев и Аяз Гулиев и Федор Чалов.
Сборная России после двух матчей имеет в своем активе четыре очка (в предыдущей игре была зафиксирована ничья с Арменией – 0:0). Следующим соперником россиян станут австрийцы. Матч пройдет 6 октября в Москве.
Чемпионат Европы (до 21 год)
Отборочный турнир
Группа 7
Россия – Гибралтар – 3:0 (1:0)
Голы: Зуев, 44 (1:0). Гулиев, 71 (2:0). Чалов, 89 (3:0).
Россия: Митрюшкин, Рассказов (Баринов, 76), Чернов, Лихачев, Шакуро (Бакаев, 67), Жигулев, Ланин (Чалов, 54), Гулиев, Обляков, Мелкадзе, Зуев.
Гибралтар: Бэнда, Бритто, Эннесли, Санчес (Бакстон, 74), Крисп, Винет, Бэллэнтайн, Торилья, Эрнандес, Писарро (Эспиноса, 83), Исола (Консильеро, 58).
Предупреждения: Гулиев, 21. Бэнда, 37. Зуев, 90. Жигулев, 90+2.
Судья: Атажанов (Казахстан).
05 сентября. Тула. Стадион "Арсенал".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/eurotwentyone/2017-2019/qgroups/
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
""Россия""-1 = ""Россия U21"" ; "Динамо"/М/ = "Гибралтар" !!!!!!
21:08