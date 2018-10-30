Россияне проиграли Дании, но вышли в элитный раунд отбора юношеского Евро

Юношеская сборная России уступила Дании в отборочном раунде чемпионата Европы для игроков до 17 лет - 0:1. В первых двух играх россияне разгромили Эстонию (6:0) и Грузию (7:1). Команда заняла второе место вслед за Данией и пробилась в элитный раунд отбора.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Отборочный раунд

Группа 6

Дания - Россия - 1:0 (0:0)

Гол: Серенсен, 74.

Россия: Яворский, Котин, Новиков, Логачев, Аванесян (Кратков, 45), Конюхов, Шамкин, Щетинин (Волков, 74), Муталиев (Пилипенко, 53), Савинов (Кокоев, 78), Голятов (Шаповалов, 45).