13:53 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Россия сыграет с Латвией, Белоруссией и Индией на Мемориале Валентина Гранаткина

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Состоялась жеребьевка группового турнира традиционного Мемориала Валентина Гранаткина, который пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. В соревнованиях примут участие команды, составленные из игроков не старше 1999 года рождения. Соперниками сборной России стали команды из Латвии, Белоруссии и Индии.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония;

Группа В: Латвия, Белоруссия, Россия, Индия;

Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан;

Группа D: Молдавия, Словения, Иран, сборная Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85595.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kingarthur

Потрясающий состав участников: Таджикистан, Индия, фроммайхарт порадуется уверенной победе наших ногомячистов.

16:02

shpasic

а чего, Латвия не бойкотирует что ли?

14:49

qqqq1978

Уважаемая редакция - сколько раз можно уже говорить об одном и том же - СТРАНЫ БЕЛОРУССИЯ -нет такой на карте мира, не ужели не хватает своих мозгов правильно писать название страны. Не будьте савками. Республика Беларусь или Беларусь!

14:47

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