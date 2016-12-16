Россия сыграет с Латвией, Белоруссией и Индией на Мемориале Валентина Гранаткина

Состоялась жеребьевка группового турнира традиционного Мемориала Валентина Гранаткина, который пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. В соревнованиях примут участие команды, составленные из игроков не старше 1999 года рождения. Соперниками сборной России стали команды из Латвии, Белоруссии и Индии.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Таджикистан, Греция, Болгария, Эстония;
Группа В: Латвия, Белоруссия, Россия, Индия;
Группа С: Литва, Азербайджан, Словакия, Казахстан;
Группа D: Молдавия, Словения, Иран, сборная Санкт-Петербурга.
kingarthur
Потрясающий состав участников: Таджикистан, Индия, фроммайхарт порадуется уверенной победе наших ногомячистов.
16:02
shpasic
а чего, Латвия не бойкотирует что ли?
14:49
qqqq1978
Уважаемая редакция - сколько раз можно уже говорить об одном и том же - СТРАНЫ БЕЛОРУССИЯ -нет такой на карте мира, не ужели не хватает своих мозгов правильно писать название страны. Не будьте савками. Республика Беларусь или Беларусь!
14:47