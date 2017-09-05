Россия сыграет с Гибралтаром в три форварда

Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара. В атаке команды выйдут Александр Зуев, Георгий Мелкадзе и Иван Обляков.

Полностью заявка команды Евгения Бушманова выглядит следующим образом: Митрюшкин - Рассказов, Чернов, Лихачев, Шакуро - Жигулев, Ланин, Гулиев - Обляков, Мелкадзе, Зуев; запасные - Лещук, Довбня, Баринов, Фомин, Бакаев, Чалов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.