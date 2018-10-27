Россия разгромила Грузию в отборе юниорского Евро, Щетинин забил 7 голов в двух играх

Сборная России разгромил Грузию в отборочном турнире Евро-2019 для игроков не старше 17 лет - 7:1. Хет-трик в матче оформил Кирилл Щетинин. .Отметим, что в предыдущей игре (6:0 против Эстонии) футболист "Локомотива" забил четыре мяча.

Еще по дублю оформили Даниил Шамкин и Игорь Кратков. Следующий соперник сборной России - Дания, матч пройдет 30 октября.

Чемпионат Европы U17

Отборочный турнир

Группа 6

Россия - Грузия - 7:1 (3:0)

Голы: Шамкин, 1 (1:0). Шамкин, 22 (2:0). Щетинин, 40 (3:0). Щетинин, 56 - с пенальти (4:0). Кратков, 65 (5:0). Абуашвили, 73 (5:1). Щетинин, 75 - с пенальти (6:1). Кратков, 76 (7:1).

Россия: Алексеев, Котин, Карпов (Новиков, 70), Логачев, Аванесян (Кратков, 63), Конюхов, Шамкин (Кокоев, 58), Щетинин, Муталиев, Шаповалов (Шмаков, 46), Савинов (Голятов, 46).