Россия проиграла Исландии в отборе Евро для игроков не старше 17 лет

Сборная России уступила Ислании в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 17 лет. Подопечные Леонида Аблизина одолели Фарерские острова, но потом проиграли Финляндии. В следующий раунд выходят первые два места группы.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Отборочный раунд

Исландия - Россия - 2:0 (2:0)

Голы: Гудьонсен, 25 - с пенальти (1:0). Гудьонсен, 30 (2:0).

Россия: Ещенко, Герчиков, Федоров, Прохин, Шарков, Никитенков, Севикян, Усанов, Петров, Петерсон (Воротников, 41), Мелекесцев.Предупреждения: Шарков, 25. Герчиков, 33. Прохин, 37.

Судья: ЯКУБИК (Польша).

03 октября. Коувола. Стадион "Saviniemi".