Россия проиграла Финляндии в отборе Евро для игроков не старше 17 лет

Сборная России уступила Финляндии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 18 лет. В первой игре подопечные Леонида Аблизина одолели Фарерские острова. После двух игр россияне идут на третьем месте с тремя очками. У Исландии и Финляндии - по четыре, у Фарер - 0. В следующий раунд выходят первые два места группы.
Чемпионат Европы
Игроки до 17 лет
Отборочный раунд
1-й этап
РОССИЯ - Финляндия - 0:1 (0:1)
Гол: Толонен, 38.
Сильвербой
Это про этих юношей, которые все и вся выигрывают на крупных турнирах говорил сегодня экс-глава РФС Анохин??????????????????? https://bombardir.ru/news/521166-Vice-prezident-RFS-Luchshe-proigryvat-tak-kak-CSKA-chem-vyigryvat-s-inostrancami-v-sostave-kak-Zenit
20:27