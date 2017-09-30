Россия проиграла Финляндии в отборе Евро для игроков не старше 17 лет

Сборная России уступила Финляндии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 18 лет. В первой игре подопечные Леонида Аблизина одолели Фарерские острова. После двух игр россияне идут на третьем месте с тремя очками. У Исландии и Финляндии - по четыре, у Фарер - 0. В следующий раунд выходят первые два места группы.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Отборочный раунд

1-й этап

РОССИЯ - Финляндия - 0:1 (0:1)

Гол: Толонен, 38.