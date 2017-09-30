19:54 | Футбол — Молодежные сборные

Россия проиграла Финляндии в отборе Евро для игроков не старше 17 лет

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Сборная России уступила Финляндии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы-2018 для игроков не старше 18 лет. В первой игре подопечные Леонида Аблизина одолели Фарерские острова. После двух игр россияне идут на третьем месте с тремя очками. У Исландии и Финляндии - по четыре, у Фарер - 0. В следующий раунд выходят первые два места группы.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Отборочный раунд

1-й этап

РОССИЯ - Финляндия - 0:1 (0:1)

Гол: Толонен, 38.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сильвербой

Это про этих юношей, которые все и вся выигрывают на крупных турнирах говорил сегодня экс-глава РФС Анохин??????????????????? https://bombardir.ru/news/521166-Vice-prezident-RFS-Luchshe-proigryvat-tak-kak-CSKA-chem-vyigryvat-s-inostrancami-v-sostave-kak-Zenit

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