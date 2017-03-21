18:21 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Россия начала борьбу в элитном раунде юношеского Euro с ничьей против Норвегии

0
0
0
0

Юношеская сборная России для игроков не старше 17 лет сыграла вничью с Норвегией в первом матче элитного раунда чемпионата Европы-2017 - 2:2. Соперниками россиян по группе также являются Венгрия и Израиль. В финальную стадию Euro выйдут победители восьми отборочных групп и семь лучших из занявших вторые места.

Чемпионат Европы 

Игроки до 17 лет

Элитный раунд

РОССИЯ - Норвегия - 2:2 (0:1)

Голы: Хове, 36 (0:1). Эвьен, 62 (0:2). Мартынов, 64 (1:2). Челидзе, 80+1 (2:2). 

Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Классен, Москвичев, Колесниченко, Емельянов, Умяров, Карапузов (Янов, 73), Пруцев (Челидзе, 55), Лопатин.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Загрузка...