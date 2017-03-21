Россия начала борьбу в элитном раунде юношеского Euro с ничьей против Норвегии

Юношеская сборная России для игроков не старше 17 лет сыграла вничью с Норвегией в первом матче элитного раунда чемпионата Европы-2017 - 2:2. Соперниками россиян по группе также являются Венгрия и Израиль. В финальную стадию Euro выйдут победители восьми отборочных групп и семь лучших из занявших вторые места.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Элитный раунд

РОССИЯ - Норвегия - 2:2 (0:1)

Голы: Хове, 36 (0:1). Эвьен, 62 (0:2). Мартынов, 64 (1:2). Челидзе, 80+1 (2:2).

Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Классен, Москвичев, Колесниченко, Емельянов, Умяров, Карапузов (Янов, 73), Пруцев (Челидзе, 55), Лопатин.