Рэшфорд забил гол в дебютном матче за молодежную сборную Англии

Нападающий молодежной сборной Англии Маркус Рэшфорд в игре отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против Норвегии отметился забитым мячом. Форвард отличился в дебютной для себя игре за молодежку на 29-й минуте.

Примечательно, что игрок "Манчестер Юнайтед" также забивал мячи в дебютных играх и в составе клуба. Футболист поразил ворота соперника в первой игре за "красных дьяволов" в Лиге Европы, в чемпионате Англии, а также в манчестерском дерби. Кроме того, 18-летний Рэшфорд отметился голом и в первом матче в составе главной национальной команды страны.