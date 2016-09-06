20:28 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Рэшфорд забил гол в дебютном матче за молодежную сборную Англии

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Нападающий молодежной сборной Англии Маркус Рэшфорд в игре отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против Норвегии отметился забитым мячом. Форвард отличился в дебютной для себя игре за молодежку на 29-й минуте.

Примечательно, что игрок "Манчестер Юнайтед" также забивал мячи в дебютных играх и в составе клуба. Футболист поразил ворота соперника в первой игре за "красных дьяволов" в Лиге Европы, в чемпионате Англии, а также в манчестерском дерби. Кроме того, 18-летний Рэшфорд отметился голом и в первом матче в составе главной национальной команды страны.

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