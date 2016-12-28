14:50 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Пять игроков системы "Зенита" – в заявке сборной России на Мемориал Гранаткина

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Стала известна заявка сборной России для игроков не старше 17 лет на Мемориал Гранаткина. Наибольшее представительство в команде получили игроки системы "Зенита" и "Чертаново" – по пять человек. Турнир пройдет с 7 по 22 января в Санкт-Петербурге. Россияне сыграют в одной группе с Индией, Латвией и Белоруссией.

Заявка подопечных Михаила Галактионова выглядит следующим образом:

Вратари: Максим Богатырев ("Локомотив"), Иван Ломаев ("Чертаново"), Егор Седов ("Анжи").

Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба – "Зенит"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Николай Поярков ("Локомотив"), Станислав Каракоз ("Чертаново"), Станислав Уткин (СДЮШОР "Зенит"), Иван Шалоников ("Лада").

Полузащитники: Дмитрий Вебер ("Ростов"), Никита Глушков, Никита Поляков (оба – СДЮШОР "Зенит"), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба – "Чертаново"), Роман Денисов ("Динамо"), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба – "Спартак"), Никита Мацхарашвили (ЦСКА), Михаил Яковлев ("Рубин").

Нападающие: Егор Голенков ("Крылья Советов"), Станислав Лацевич ("Динамо"), Дмитрий Цыпченко ("Чертаново").

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85659.html

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