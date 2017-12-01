Полузащитник "ПСЖ" вызван в юношескую сборную России

С 4 по 14 декабря юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) проведет селекционный сбор на базе СОК "Спутник" в Сочи, сообщает официальный сайт РФС. В сборе примут участие 23 футболиста, в Сочи у них запланированы два товарищеских матча.

Состав сборной России на сбор в Сочи: вратари – Никита Павлов ("Динамо", Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва), Денис Уралев ("Локомотив", Москва); защитники – Сергей Варатынов, Кирилл Ивашкин, Даниил Фомин (все – "Локомотив", Москва), Кирилл Дудкин ("Ротор", Волгоград), Сергей Кочетков, Роман Ткачук (оба – ЦСКА, Москва), Дамир Шайхтдинов ("Спартак", Москва); полузащитники – Илья Винников ("Локомотив", Москва), Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба – "Динамо", Москва), Максим Лайкин ("Спартак", Москва), Руслан Мальцев, Артем Соколов (оба – "Чертаново", Москва), Максим Самойлов ("ПСЖ", Франция); нападающие – Эдуард Багринцев, Руслан Евсюков (оба – ЦСКА, Москва), Гаррик Левин, Сергей Пиняев (оба – "Чертаново", Москва), Виталий Шитов, Владислав Шитов (оба – "Спартак", Москва).