Николай Писарев: "Верю, что многие из нынешней молодежки проявят себя на ЧМ-2018"

Спортивный директор РФС, главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев в интервью "СЭ" подчеркнул, что 2018 год должен быть для его подопечных не точкой отсчета, а дополнительной мотивацией. Также Писарев выразил уверенность, что многие из нынешней молодежки проявят себя на ЧМ-2018.

– Какие перспективы видите у своих подопечных в плане чемпионата мира-2018?

– Необходимо думать не только о нем. Если для игроков в возрасте этот турнир может стать хорошим финалом, то у моих молодых только начинается международная футбольная карьера. И 2018 год – это ни в коем случае не точка отсчета для них, скорее дополнительная мотивация – прогрессировать, расти, чтобы проявить себя и попасть в первую сборную. А сейчас у них другие, локальные задачи – закрепиться в основах своих клубов. Приоритетными сейчас должны быть достижения именно на этом уровне. И вот тогда двери национальной команды для них распахнутся. Уверен, что многие из моего сегодняшнего состава смогут заявить о себе на том же ЧМ-2018. Верю в своих ребят! (Алина РОМАНЦЕВА)

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