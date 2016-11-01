Николай Писарев: "Швейцария – достойный соперник, это добротный европейский середняк"

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев отдал должное сборной Швейцарии, с которой его команда сыграет два товарищеских матча в Марбелье 10 и 14 ноября. Также он рассказал об особенностях комплектования состава на предстоящие игры.

– У молодежной сборной России не так много возможностей для проведения товарищеских игр, нужно укладываться в "окна" ФИФА, поэтому важно использовать их эффективно, – цитирует пресс-служба РФС Писарева. – В этот раз мы дважды сыграем со Швейцарией. Нам предстоят хорошие спарринги, швейцарцы – достойный соперник, это добротный европейский середняк. В команду вызваны футболисты 1996-1997 годов рождения, подходящие по возрасту в молодежную сборную нового образца.

Некоторых ребят уже хорошо знаем, они играли за команду в отборочном цикле чемпионата Европы-2017, многие прошли через институт юношеских сборных. При этом есть футболисты, которые первый раз приглашены в команду, хочется познакомиться с ними. Всем ребятам дадим поиграть, договоримся с противником, чтобы количество замен было неограниченным. В перспективе ждем возвращения в строй Дмитрия Баринова, который восстанавливается после травмы, для нас это важный футболист. Есть еще несколько ребят, которые играют определяющую роль в клубах ФНЛ, претендуют на высокие места с ними. Например, Никита Чернов и Олег Ланин. По договоренности с клубами не стали их сейчас вызывать в сборную.