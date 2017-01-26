Николай Писарев: "Сербия, Россия и Австрия – фавориты группы"

Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. В соперники россиянам достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

– На мой взгляд, хорошая жеребьевка, – отметил Писарев. – Фавориты нашей группы – Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами. (Сергей АСТАХОВ)

Россия сыграет с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром

в отборе к молодежному Euro-2019