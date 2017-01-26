12:07 26 января | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Николай Писарев: "Сербия, Россия и Австрия – фавориты группы"

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Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. В соперники россиянам достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

– На мой взгляд, хорошая жеребьевка, – отметил Писарев. – Фавориты нашей группы – Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами. (Сергей АСТАХОВ)

Россия сыграет с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром
в отборе к молодежному Euro-2019

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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regjy

а Гибралтар чего не учитываете? наши с ними думаю на равных рубиться будут!

12:29 26 января

streletc1783

Никуда не выходят и фавориты группы!Чудеса!

12:14 26 января

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