Николай Писарев: "Сербия, Россия и Австрия – фавориты группы"

Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. В соперники россиянам достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.
– На мой взгляд, хорошая жеребьевка, – отметил Писарев. – Фавориты нашей группы – Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами. (Сергей АСТАХОВ)
Россия сыграет с Сербией, Австрией, Македонией, Арменией и Гибралтаром
в отборе к молодежному Euro-2019
regjy
а Гибралтар чего не учитываете? наши с ними думаю на равных рубиться будут!
12:29 26 января
streletc1783
Никуда не выходят и фавориты группы!Чудеса!
12:14 26 января