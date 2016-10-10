Николай Писарев: "Проблем с мотивацией у футболистов молодежной сборной России нет"

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что его подопечные не испытывают проблем с мотивацией перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года со сборной Финляндии. В преддверии матча россияне уже не имеют шансов на выход в финальную часть турнира.

– В этом возрасте о мотивации, наверное, не приходится говорить: все рвутся играть, обижаются, если не попадают в состав – нормальное явление, – цитирует "Р-Спорт" Писарева. – Не все получают достаточно игровой практики в клубах, поэтому проблем с мотивацией нет.

Мы произвели замены, доехали к нам Никита Чернов и Антон Миранчук – два новых игрока в заявке. Есть проблемы: под вопросом Максим Карпов, будем оценивать, сможет ли он играть. Чтобы обыграть финнов, нужно все, что хорошо было в матче с Германией, оставить, прибавить, а ошибки убрать.