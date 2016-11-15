Николай Писарев: "Молодежка провела хороший сбор в Испании"

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после поражения в товарищеском матче от Швейцарии (2:3) отметил прогресс своих подопечных. Также наставник рассказал о ближайших планах команды.

– Сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче, – приводит официальный сайт РФС слова Писарева. – Наполовину изменили стартовый состав, по ходу встречи провели много замен, дали всем ребятам, участвовавшим в сборе, принять участие в игре. На фоне хорошего соперника сразу видно, кто из наших футболистов на что готов на данный момент. В первом матче швейцарцы выиграли по делу, а второй поединок вполне мог завершиться вничью. В концовке, при равном счете, мы побежали забивать третий мяч и получили гол в свои ворота.

В целом, мы провели хороший сбор в Испании, получили массу полезной информации, проверили ребят в деле. При этом мы недосчитались нескольких кандидатов в команду из-за травм, также некоторые игроки были задействованы в своих клубах в матчах ФНЛ. Что касается дальнейших планов молодежной сборной России, то многое будет зависеть от жеребьевки чемпионата Европы-2019, состава нашей группы и количества команд в ней. В любом случае следующий сбор молодежки будет не раньше марта 2017 года.