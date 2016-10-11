Николай Писарев: "Матчи молодежной сборной по футболу нужно проводить в регионах"

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что матчи молодежной команды стоит проводить не в Москве, а в регионах. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– Не всегда нам удается по регламенту УЕФА убедить соперников летать в другие города, – цитирует ТАСС Писарева. – Не везде есть международное воздушное сообщение в тех местах, где бы мы могли сыграть. Я считаю, на будущий цикл нужно увозить матчи молодежки в регионы. Я сам это испытал, когда играл с командой в Екатеринбурге и собралось 12 - 18 тысяч болельщиков.