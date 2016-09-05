Николай Писарев: "Игроков молодежной сборной не так сложно мотивировать"

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев в преддверии матча отборочного раунда чемпионата Европы-2017 против Австрии отметил, что на команду не будет давить ответственность за результат. Игра пройдет 6 сентября на "Арене Химки". Россияне уже не имеют шансов на выход в финальную часть турнира.

– Ребята готовы к матчу, тренируются в хорошем настроении, – цитирует пресс-служба РФС Писарева. – После матча с Фарерскими Островами у нас прошли три тренировки в Новогорске, где мы отработали в тактическом плане все, что нам было надо. Сегодняшнее занятие, как, в принципе, и все предыгровые тренировки, было направлено на то, чтобы немного встряхнуться, адаптироваться к газону, выбрать шипы. Никакой существенной функциональной нагрузки тренировка не несла.

Нам не так сложно мотивировать ребят в таком возрасте, все рвутся играть, все голодны до игры. Тем более, что многие из наших футболистов недостаточно сильно задействованы в своих клубах. Каждая игра для них важна, они не разделяют еще игры на значимые и менее значимые, как иногда делают их старшие товарищи. Наша мотивация – взять поражение в гостях от Австрии, многие из ребят, которые сейчас находятся в команде, играли в том матче. На Австрии будет лежать большой груз ответственности, а мы, в свою очередь, завтра будем более раскрепощенными. Результат, как и турнирное положение, теперь не так сильно давит на нас. Ожидаем хорошей игры.