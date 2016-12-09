19:34 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Николай Писарев: "Игроки молодежной сборной России не принимали наркотики"

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Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что игроки команды не употребляли запрещенные вещества во время сборов и на первенстве Европы 2013 года. В одном из документов, которые использовал в своем расследовании глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен, якобы говорится, что в 2013 году два футболиста молодежной сборной России употребляли наркотики и алкоголь.

- Ничего такого не было, нормально готовились, - цитирует "Р-Спорт" Писарева. - Во время сборов ни у кого ничего не замечал. Они могли, конечно, нарушать режим и до заезда в Новогорск, все не проконтролируешь. Но, повторюсь, я ничего такого не видел. Да и на Евро в Израиле был допинг-контроль, и все ребята его прошли нормально.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161209/1113487748.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Необразованные. Тупые. Молодые. Бабла в достатке. Охотно верю.

20:19

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