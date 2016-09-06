Молодежная сборная России сыграла вничью с Австрией

Молодежная сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 сыграла вничью с Австрией. В составе команды Николая Писарева отличился защитник Илья Зуев.

Чемпионат Европы U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Россия - Австрия - 1:1 (1:0)

Голы: Зуев, 33 (1:0). Якупович, 55 (1:1).

Россия: Селихов, Макаров, Зуев, Карпов, Караваев, Ефремов (Жемалетдинов, 71), Лысцов (Безденежных, 61), Баринов, Евсеев (Гулиев, 78), Ташаев, Комличенко.

Австрия: Бахманн, Мвене, Линхарт, Шойссенгейр, Марчинко, Доведан, Выдра, Лаймер (Егер, 46), Раснер (Фрайзенбихлер, 46), Хорват, Якупович (Квашина, 86).

Предупреждения: Баринов, 15. Мвене, 26. Выдра, 29. Линхарт, 44. Гулиев, 85.

Судья: Хантер (Северная Ирландия).

6 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".