20:54 | Футбол — Молодежные сборные

Молодежная сборная России сыграла вничью с Арменией

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Молодежная сборная России в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы сыграла вничью с Арменией – 0:0.

Данная встреча стала дебютной для национальной команды под руководством Евгения Бушманова. Напомним, что следующий матч, который состоится 5 сентября, россияне проведут в Туле против сборной Гибралтара.

Чемпионат Европы U-21

Групповой турнир

Группа 7

Россия - Армения - 0:0

Россия: Митрюшкин, Баринов, Чернов, Лихачев, Шакуро, Жигулев, Ланин, Фомин, Мелкадзе (Обляков, 46), Чалов (Игнатьев, 61), Зуев (Ахметов, 76).

Армения: Авагян, Р.Акопян, Саргсян, Карташян, Н.Петросян, Асланян (Минасян, 78), А.Акопян (Арутюнян, 67), Айрапетян, Аракелян, Бичахчян (Иллангюзан, 60), Галстян.

Предупреждения: Галстян, 26. Баринов, 36. А.Акопян, 46. Фомин, 58. Ланин, 90. Саргсян, 90+2.

Судья: Якупович (Босния и Герцеговина).

31 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча Россия - Армения

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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igogohruhru

победила дружба!

21:24

ЗлобныйЖиртрест

Достойные продолжатели дела старшего поколения "золотых мальчиков". В надежных ногах российский футбол

21:17

Thomas_Boy_

Достойный результат в игре с одной из сильнейших сборных мира. Отмечу прекрасные действия обороны, не пропустили ни одного мяча. В атаке немного не повезло. Но мы на правильном пути. И это радует.

21:07

titan2313

Грустно, осталось только славное прошлое! Настоящего нет, у Черчесова не сборная а непонятная группа игроков. Молодёжная не смогла обыграть Армению, опять не попадём на ЧЕ и Олимпиаду. Непонятно чему так радовался комментатор!

21:06

zema1905

За такую игру молодежки Мутко и Бушманов должены уйти в отставку.

21:05

Felix BARSA

Безногие и безголовые, 4 штанги, значит еще и невезучие!

21:05

shpasic

с Гибралтаром, если постараться, можно тоже вничью сыграть.

20:57

rad19

вообще играть не умеют....где наша молодёжь? в 20 лет нужно уже толпой стучаться в двери сборной , да и играть в ней.....

20:56

ladafan

команда клоунов, не более...

20:55