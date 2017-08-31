Молодежная сборная России сыграла вничью с Арменией

Молодежная сборная России в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы сыграла вничью с Арменией – 0:0.

Данная встреча стала дебютной для национальной команды под руководством Евгения Бушманова. Напомним, что следующий матч, который состоится 5 сентября, россияне проведут в Туле против сборной Гибралтара.

Чемпионат Европы U-21

Групповой турнир

Группа 7

Россия - Армения - 0:0

Россия: Митрюшкин, Баринов, Чернов, Лихачев, Шакуро, Жигулев, Ланин, Фомин, Мелкадзе (Обляков, 46), Чалов (Игнатьев, 61), Зуев (Ахметов, 76).

Армения: Авагян, Р.Акопян, Саргсян, Карташян, Н.Петросян, Асланян (Минасян, 78), А.Акопян (Арутюнян, 67), Айрапетян, Аракелян, Бичахчян (Иллангюзан, 60), Галстян.

Предупреждения: Галстян, 26. Баринов, 36. А.Акопян, 46. Фомин, 58. Ланин, 90. Саргсян, 90+2.

Судья: Якупович (Босния и Герцеговина).

31 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча Россия - Армения