Молодежная сборная России сыграла вничью с Арменией

Молодежная сборная России в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы сыграла вничью с Арменией – 0:0.
Данная встреча стала дебютной для национальной команды под руководством Евгения Бушманова. Напомним, что следующий матч, который состоится 5 сентября, россияне проведут в Туле против сборной Гибралтара.
Чемпионат Европы U-21
Групповой турнир
Группа 7
Россия - Армения - 0:0
Россия: Митрюшкин, Баринов, Чернов, Лихачев, Шакуро, Жигулев, Ланин, Фомин, Мелкадзе (Обляков, 46), Чалов (Игнатьев, 61), Зуев (Ахметов, 76).
Армения: Авагян, Р.Акопян, Саргсян, Карташян, Н.Петросян, Асланян (Минасян, 78), А.Акопян (Арутюнян, 67), Айрапетян, Аракелян, Бичахчян (Иллангюзан, 60), Галстян.
Предупреждения: Галстян, 26. Баринов, 36. А.Акопян, 46. Фомин, 58. Ланин, 90. Саргсян, 90+2.
Судья: Якупович (Босния и Герцеговина).
31 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".
igogohruhru
победила дружба!
21:24
ЗлобныйЖиртрест
Достойные продолжатели дела старшего поколения "золотых мальчиков". В надежных ногах российский футбол
21:17
Thomas_Boy_
Достойный результат в игре с одной из сильнейших сборных мира. Отмечу прекрасные действия обороны, не пропустили ни одного мяча. В атаке немного не повезло. Но мы на правильном пути. И это радует.
21:07
titan2313
Грустно, осталось только славное прошлое! Настоящего нет, у Черчесова не сборная а непонятная группа игроков. Молодёжная не смогла обыграть Армению, опять не попадём на ЧЕ и Олимпиаду. Непонятно чему так радовался комментатор!
21:06
zema1905
За такую игру молодежки Мутко и Бушманов должены уйти в отставку.
21:05
Felix BARSA
Безногие и безголовые, 4 штанги, значит еще и невезучие!
21:05
shpasic
с Гибралтаром, если постараться, можно тоже вничью сыграть.
20:57
rad19
вообще играть не умеют....где наша молодёжь? в 20 лет нужно уже толпой стучаться в двери сборной , да и играть в ней.....
20:56
ladafan
команда клоунов, не более...
20:55