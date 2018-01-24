Молодежная сборная России с 1 по 8 февраля проведет сбор в Марбелье

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал, что команда проведет тренировочный сбор в испанской Марбелье с 1 по 8 февраля. По его словам, в тренировках не будут задействованы игроки тех клубов, которые участвуют в плей-офф Лиги Европы, а именно "Локомотива", ЦСКА, "Спартака" и "Зенита".

Отметим, что тренировочный сбор молодежной команды пройдет вне рамок международного календаря.

– Проведем сбор с 1 по 8 февраля в Марбелье, – сказал Бушманов. – Почему решили провести? Потому что хотим выйти на чемпионат Европы.

– В его рамках планируются контрольные встречи?

– Конечно, а иначе зачем его проводить? Планируется три матча.

– С кем?

– Это будут клубы.

– Российские?

– Нет.

– Как клубы премьер-лиги отнеслись к тому, что им придется отдать своих молодых игроков в разгар зимних сборов?

– По-разному. Но в основном с пониманием.

– Топ-клубы готовы пойти на это?

– Мы сразу сказали, что не будем вызывать игроков из команд, которые готовятся к матчам Лиги Европы. Я понимал, что у нас сборы с 1-е по 8-е, а у клубов 13-15 февраля уже встречи.

– Остальные клубы согласились отпустить игроков?

– Находимся в процессе согласования. Надеюсь, что найдем взаимопонимание.

– Получается, будет не совсем основной состав на сборе?

– Почему? Практически основной. Не так много молодых футболистов постоянно играют в наших топ-клубах. Именно играют.

Ближайшую официальную игру молодежная сборная России проведет 23 марта командой Македонии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2019 года. (Павел ГУРЕВИЧ)