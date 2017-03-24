Молодежная сборная России разгромила Румынию

Молодежная сборная России в товарищеском матче одержала победу над молодежной сборной Румынии – 5:1. Дублем в составе команды отметился полузащитник Александр Зуев. Отметим, что этот матч стал первым в российской молодежке для старшего тренера команды Евгения Бушманова.

Товарищеский матч

РОССИЯ U-21 – Румыния U-21 5:1 (1:0)

Голы: Жигулев, 19 (1:0). Джита, 50 (1:1). Зуев, 68 (2:1). Зуев, 69 (3:1). Чалов, 80 (4:1). Якуба, 87 (5:1).

Россия: Митрюшкин, Лихачев, Довбня, Шанбиев, Якуба, Ланин, Жигулев (Безденежных, 75), Гулиев (Ахметов, 75), Обляков (Жемалетдинов, 65), Макаров (Зуев, 65), Мелкадзе (Чалов, 75).

Румыния: Стоян, Раду, Попа, Якоб, Коман, Петре, Хаджи, Добре (Джита, 46), Неделку, Драгомир, Капуша.

24 марта. Марбелья. Футбольный центр Марбельи. 100 зрителей. 10 градусов.