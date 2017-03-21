Молодежная сборная России прибыла в Марбелью на матчи с Румынией и Норвегией

Молодежная сборная России прибыла в испанскую Марбелью, где начала учебно-тренировочный сбор, который продлится вплоть до 29 числа, информирует официальный сайт РФС. В ходе него россияне проведут два контрольных матча – 24 марта с Румынией и 28 марта с Норвегией.

Вечером у команды под руководством Евгения Бушманова прошла полуторачасовая тренировка на одном из натуральных полей Футбольного центра Марбельи – очень популярного места для подготовки к сезону среди российских клубов. В занятии приняли участие все 23 футболиста, находящиеся в распоряжении команды.

Первая часть тренировки состояла из пробежки, разминки, работы с мячом, игры в квадрат. Затем значительное время было уделено тактическому моделированию атакующих действий в исполнении нашей команды. Занятие завершилось игрой 10 на 10 на ограниченном участке поля на шесть маленьких ворот и стретчингом. Отмечается, что игроки находятся в неплохом тонусе.