Молодежная сборная России начнет отбор на ЧЕ-2021 матчем с Сербией

Определились соперники молодежной сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (U21). Россияне встретятся со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии, сообщает официальный сайт РФС.

Начнется отбор в группе 5 матчем России с Сербией 6 сентября 2019 года. Через четыре дня россияне сыграют на выезде с Болгарией. Завершится отборочный турнир 13 октября 2020 года. Финальная часть пройдет летом 2021 года в Венгрии и Словении.

В финальную часть попадут победители отборочных групп, а также одна команда из стыковых матчей, в которых встретятся две лучшие сборные из занявших вторые места.