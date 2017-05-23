Молодежная сборная Англии сыграет в траурных повязках в память о жертвах взрыва в Манчестере. ФУТБОЛ - Молодежные сборные. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:43 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Молодежная сборная Англии сыграет в траурных повязках в память о жертвах взрыва в Манчестере

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Молодежная сборная Англии выразила соболезнования в связи с терактом в Манчестере.  Вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена" сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. 19 человек погибли на месте, около 60 получили ранения. В матче группового турнира молодежного чемпионата мира для игроков до 20 лет против Гвинеи англичане сыграют в траурных повязках. 

"Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

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