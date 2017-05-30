Молодежка России сыграет с Белоруссией без Обухова, Баринова, Жемалетдинова и Мелкадзе

Защитники "Енисея" Никита Чернов и Олег Ланин присоединились к молодежной сборной России в преддверии контрольного матча с Белоруссией, информирует пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что в игре с белорусами по медицинским причинам не смогут принять участие Игорь Обухов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Георгий Мелкадзе.