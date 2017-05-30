Молодежка России сыграет с Белоруссией без Обухова, Баринова, Жемалетдинова и Мелкадзе

Защитники "Енисея" Никита Чернов и Олег Ланин присоединились к молодежной сборной России в преддверии контрольного матча с Белоруссией, информирует пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что в игре с белорусами по медицинским причинам не смогут принять участие Игорь Обухов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Георгий Мелкадзе.
#U21 Завтра состоится игра молодёжных сборных России и Беларуси 🇷🇺🇧🇾 Приходите поддержать нашу команду в последнем контрольном матче перед стартом отборочного цикла ЧЕ-2019 U-21! Вход – свободный! Москва, 31 мая, 19:00 (мск), стадион "Октябрь" (ул. Живописная, 21) Прямая видео-трансляция на сайте РФС (rfs.ru) --- По медицинским причинам сборной не смогут помочь Игорь Обухов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Георгий Мелкадзе. К команде присоединились Никита Чернов и Олег Ланин. --- #СборнаяРоссии #TeamRussia #МолодежнаяСборная #РоссияБеларусь