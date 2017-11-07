Михаил Лысов: "Не испытываею проблем с адаптацией в молодежной сборной России"

Защитник "Локомотива" и молодежной сборной России Михаил Лысов отметил, что в национальной команде очень интенсивные тренировки. Футболист также добавил, что не испытывает проблем с адаптацией в российской сборной.

– Я узнал о вызове в команду за неделю до тренировочных сборов, отдельной установки от старшего тренера для меня нет, есть общекомандная задача – победить команду Армении. Очень интенсивные тренировки, но все нравится, – цитирует ТАСС Лысова. – Пока не знаю, против кого буду играть в матче, так как только сегодня будет теория. Коллектив очень дружный, все хорошо приняли, знаю многих ребят со времен совместных выступлений за юношескую сборную.

Мне не важно, при какой схеме играть, с тремя центральными защитниками или с двумя, главное – играть, думаю, что окончательно освоился на позиции левого защитника. Я не знаю, на какой позиции буду действовать в сборной, это тренеру решать, я же готов к любой позиции, конкуренция в сборной хорошая, каждый день надо доказывать свою силу.

Я не знаю, с чем связан моей прогресс в клубе, это лучше у тренера спросить: кто лучше готов, тот и играет. В клубе очень серьезная конкуренция, любой готов выходить в каждом матче. Встреча молодежной сборной с командой Армении, конечно, будет интереснее, чем товарищеский матч с итальянцами 14 ноября, ведь это официальная игра, которую обязательно надо выигрывать.

Напомним, что матч отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года Армения - Россия состоится 10 ноября, начало -14.00 по московскому времени. Товарищеская игру Италия - Россия пройдет 14 ноября, начало - 20.30.