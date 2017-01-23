Михаил Гершкович: "Бушманов в молодежке не будет осваивать профессию, он созревший специалист"

Сегодня объявят имя нового главного тренера молодежной сборной России. По данным "СЭ", им станет Евгений Бушманов. Бывший наставник молодежки Михаил Гершкович одобряет выбор РФС и считает экс-спартаковца созревшим специалистом.

– Если брать его футбольное прошлое, Бушманов был очень умным, грамотным, технически оснащенным футболистом. Провел игровую карьеру на весьма высоком уровне, – отметил Гершкович. – Бушманов прошел все стадии тренерского обучения, получил лицензию Pro. Я входил и сейчас вхожу в комиссию по приему экзаменов. Евгений отличался вдумчивыми ответами, показал хорошие знания.

Мне нравилась его работа в "Спартаке-2". Я неоднократно выбирался на матчи этой команды. Чувствовалась во всем его тренерская рука. Он очень умело управляет коллективом. Это созревший специалист, который, придя в молодежную сборную, не будет осваивать профессию. Он уже ее освоил.

Конечно, есть определенная разница между клубом и сборной. Но, уверен, Бушманов сможет перестроиться и внести в свою деятельность определенные поправки. Так что я одобряю выбор РФС и желаю ему удачи. У него получится, ему по плечу решить проблемы и сконструировать конкурентоспособную команду. (Витайлий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Гершковича