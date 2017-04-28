Михаил Галактионов: "Юношеская сборная должна вырабатывать психологию победителей"

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов после победы на турнире Slovakia Cup заявил, что его подопечные удачно провели соревнование и отметил, что у игроков есть возможность прибавить в развитии. Напомним, что в финальной встрече россияне обыграли команду США со счетом 3:1.

– Мы поздравляем наших ребят с победой на турнире! На Slovakia Cup мы сыграли четыре матча с представителями разных футбольных школ – с Турцией, Ирландией, Чехией и США, – цитирует сайт РФС Галактионова. – Наша команда получила хороший международный опыт в Словакии.

Матчи показали, что как у отдельных игроков, так и у команды в целом есть большой резерв, чтобы дальше прибавлять. Я всегда подчеркиваю, что нам нужно улучшать качество игры, ни в коем случае не останавливаться, действовать от себя. Сегодня нам удалось очень грамотно сыграть тактически, при этом реализовать хорошие эпизоды – забить три мяча. Мы выглядели достаточно сбалансировано во всех линиях. Несколько наших игроков получили индивидуальные награды. Капитан команды Артем Голубев был признан лучшим игроком турнира, а Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром.

Мы очень рады, что выиграли Slovakia Cup! Мы становимся сильнее, увереннее в себе и поэтапно, шаг за шагом, движемся к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2018 U-19. Турнир в Словакии – один из этапов подготовки к нему. В таких соревнованиях мы должны вырабатывать психологию победителей, показывать качественную игру и добиваться положительного результата, что нам сегодня и удалось.