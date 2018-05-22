Михаил Галактионов: "Прослойка между юношеской и молодежной сборной нужна"

Старший тренер сборной России для игроков до 20 лет Михаил Галактионов подчеркнул необходимость создания команды данной возрастной категории. Об учреждении сборной для игроков 1998-1999 года рождения было объявлено сегодня.

- Мировая практика показывает, что такая прослойка между юношеской и молодежной сборной должна существовать, - цитирует официальный сайт РФС Галактионова. - Некоторые игроки 1998 года рождения - уже в составе национальной сборной, например, Федор Чалов. Для того чтобы у ребят была игровая практика и международный опыт к следующему созыву молодежной сборной, и создается эта команда. У меня были предложения от различных клубов, но приоритетом является работа в системе РФС. Благодарен за оказанное доверие и рад стать частью большой футбольной семьи, особенно накануне домашнего чемпионата мира по футболу!