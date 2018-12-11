Михаил Галактионов: "Группа россиской молодежки рабочая. Сейчас все умеют играть"

Исполняющий обязанности старшего тренера молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков не старше 21 года. Россияне попали в группу с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.

- Группа получилась, скажем так, рабочая. Сейчас все команды умеют играть, легко не будет ни с кем, - цитирует официальный сайт РФС Галактионова. - Нужно приложить много усилий и труда, чтобы решить поставленную перед нами задачу. Спокойно относимся к выпавшему жребию, как к данности. Теперь необходимо тщательно проанализировать соперников по группе, хорошо подготовиться к предстоящим играм.

Что касается календаря матчей отборочного цикла, то все команды, кроме одной, согласовали его. На обсуждение этого вопроса ушло порядка трех-четырех часов, но к единому и устраивающему всех решению так и не пришли. Таким образом, календарь матчей будет составлен в результате жеребьевки УЕФА, мы получим его в ближайшие дни. После этого можно будет определиться с тем, в какие сроки пройдет первый сбор молодежной сборной России нового созыва. Ближайшая официальная дата УЕФА - это март 2019 года.