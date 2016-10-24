13:15 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Кубок Содружества больше не будет проводиться

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян объявил о закрытии Кубка Содружества. Турнир был учрежден в 1993 году и проводился ежегодно в январе. До 2011 года в нем принимали участие чемпионы стран бывшего СССР, а с 2012 года - молодежные и юношеские сборные.

- Кубка Содружества больше не будет, турнир потерял тот интерес и актуальность, что были раньше, - сказал Симонян. - В предыдущие годы приезжали руководители ФИФА и УЕФА, проводились встречи. Теперь уделим большее внимание Мемориалу Гранаткина. 

Мемориал Гранаткина - турнир памяти бывшего вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина для юношеских сборных, ежегодно проводится с 1981 года в Москве или Санкт-Петербурге.

Рекордсменом по числу побед на Кубке Содружества является московский "Спартак" - 6. Четырежды турнир выигрывало киевское "Динамо", трижды - молодежная сборная России, дважды - тираспольский "Шериф". Остальные клубы и сборные не побеждали чаще одного раза. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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nezasport

А как же наши друзья?? Сирия, Турция, Египет, Северная Корея и Свазиленд??!! У них не смотрят наш футбол??!!!

14:07

США - лучшая страна в мире!

Блудный Свин, школота детектед:)

14:02

Блудный Свин

А я и не знал что у нас такой турнир был... выдать специально для свидмых и срамтака организовывали, раз они там какие-то "рекордсмены"...

13:47

США - лучшая страна в мире!

Лол, ну зачем врать? Закрывают, потому что "потерял интерес". Интерес он потерял еще лет десять назад:) Так честно и скажите: дотряслись обвисшими искандерами, поссорились со всеми соседями, достроили свой рюзкий мир, а на команды Туркмении и Киргизии никому смотреть не интересно:)

13:28