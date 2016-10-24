Кубок Содружества больше не будет проводиться

Первый вице-президент РФС Никита Симонян объявил о закрытии Кубка Содружества. Турнир был учрежден в 1993 году и проводился ежегодно в январе. До 2011 года в нем принимали участие чемпионы стран бывшего СССР, а с 2012 года - молодежные и юношеские сборные.

- Кубка Содружества больше не будет, турнир потерял тот интерес и актуальность, что были раньше, - сказал Симонян. - В предыдущие годы приезжали руководители ФИФА и УЕФА, проводились встречи. Теперь уделим большее внимание Мемориалу Гранаткина.

Мемориал Гранаткина - турнир памяти бывшего вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина для юношеских сборных, ежегодно проводится с 1981 года в Москве или Санкт-Петербурге.

Рекордсменом по числу побед на Кубке Содружества является московский "Спартак" - 6. Четырежды турнир выигрывало киевское "Динамо", трижды - молодежная сборная России, дважды - тираспольский "Шериф". Остальные клубы и сборные не побеждали чаще одного раза. (Сергей АСТАХОВ)