Кубок Содружества больше не будет проводиться

Первый вице-президент РФС Никита Симонян объявил о закрытии Кубка Содружества. Турнир был учрежден в 1993 году и проводился ежегодно в январе. До 2011 года в нем принимали участие чемпионы стран бывшего СССР, а с 2012 года - молодежные и юношеские сборные.
- Кубка Содружества больше не будет, турнир потерял тот интерес и актуальность, что были раньше, - сказал Симонян. - В предыдущие годы приезжали руководители ФИФА и УЕФА, проводились встречи. Теперь уделим большее внимание Мемориалу Гранаткина.
Мемориал Гранаткина - турнир памяти бывшего вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина для юношеских сборных, ежегодно проводится с 1981 года в Москве или Санкт-Петербурге.
Рекордсменом по числу побед на Кубке Содружества является московский "Спартак" - 6. Четырежды турнир выигрывало киевское "Динамо", трижды - молодежная сборная России, дважды - тираспольский "Шериф". Остальные клубы и сборные не побеждали чаще одного раза. (Сергей АСТАХОВ)
nezasport
А как же наши друзья?? Сирия, Турция, Египет, Северная Корея и Свазиленд??!! У них не смотрят наш футбол??!!!
14:07
США - лучшая страна в мире!
Блудный Свин, школота детектед:)
14:02
Блудный Свин
А я и не знал что у нас такой турнир был... выдать специально для свидмых и срамтака организовывали, раз они там какие-то "рекордсмены"...
13:47
США - лучшая страна в мире!
Лол, ну зачем врать? Закрывают, потому что "потерял интерес". Интерес он потерял еще лет десять назад:) Так честно и скажите: дотряслись обвисшими искандерами, поссорились со всеми соседями, достроили свой рюзкий мир, а на команды Туркмении и Киргизии никому смотреть не интересно:)
13:28