Корея победила Аргентину и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная Кореи обыграла Аргентину в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. Азиатская сборная обеспечила себе место в плей-офф.

В другом поединке Мексика сыграла вничью с Германией. Для попадания в 1/8 финала мексиканцам достаточно не проиграть в последнем туре Венесуэле.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

2-й тур

Группа B

Мексика - Германия - 0:0

Группа A

Корея - Аргентина - 2:1 (2:0)

Голы: Ли Сын У, 18 (1:0). Пэк Сын Хо, 42 - с пенальти (2:0). Торрес, 50 (2:1).