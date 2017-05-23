Корея победила Аргентину и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная Кореи обыграла Аргентину в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. Азиатская сборная обеспечила себе место в плей-офф.
В другом поединке Мексика сыграла вничью с Германией. Для попадания в 1/8 финала мексиканцам достаточно не проиграть в последнем туре Венесуэле.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
2-й тур
Группа B
Мексика - Германия - 0:0
Группа A
Корея - Аргентина - 2:1 (2:0)
Голы: Ли Сын У, 18 (1:0). Пэк Сын Хо, 42 - с пенальти (2:0). Торрес, 50 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/