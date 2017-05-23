Корея победила Аргентину и вышла в плей-офф молодежного ЧМ. ФУТБОЛ - Молодежные сборные. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:11 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Корея победила Аргентину и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

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Сборная Кореи обыграла Аргентину в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. Азиатская сборная обеспечила себе место в плей-офф. 

В другом поединке Мексика сыграла вничью с Германией. Для попадания в 1/8 финала мексиканцам достаточно не проиграть в последнем туре Венесуэле.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

2-й тур

Группа B 

Мексика - Германия - 0:0 

Группа A

Корея - Аргентина - 2:1 (2:0)

Голы: Ли Сын У, 18 (1:0). Пэк Сын Хо, 42 - с пенальти (2:0). Торрес, 50 (2:1). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/

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