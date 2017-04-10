Карасев рад, что едет на юниорский чемпионат мира в Корее

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, почему Сергей Карасев не будет обслуживать матчи предстоящего Кубка Конфедераций-2017. Он подчеркнул, что сам Карасев доволен назначением на юниорский чемпионат мира.

– Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций. Почему?

– Карасев сегодня выступил, он едет на юниорский чемпионат мира в Корею. Туда, кстати, едут лучшие арбитры Европы. Считается, что это более престижный турнир для судьи, пусть там и молодые ребята играют. Кубок конфедераций – он все-таки носит более товарищеский характер. Хотя мы, может, его считаем и более важным, ведь он пройдёт в нашей стране.

– Карасев сам доволен, что поедет на юношеский чемпионат?

– Да, он рад, что его включили в группу арбитров, которые при удачной работе на этом турнире будут уже напрямую готовиться к чемпионату мира-2018. (Михаил ГОНЧАРОВ)