Карасев, Аверьянов и Калугин поедут на ЧМ-2017 в Корею

Международная федерация футбола определила арбитров, которые с 20 мая по 11 июня будут работать на матчах юниорского чемпионата мира-2017 в Корее. Европу представят 7 бригад судей, включая российскую. В нее войдут Сергей Карасев, Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Компанию им составят бригады Феликса Бриха (Германия), Джюнейта Чакыра (Турция), Йонаса Эрикссона (Швеция), Виктора Кошшои (Венгрия), Бьерна Кайперса (Голландия) и Антонио Мигеля Матеу Лаоса (Испания). Кроме них УЕФА отправит в Корею восемь видеоарбитров – Уильяма Коллама (Шотландия), Павела Краловеца (Чехия), Данни Маккели (Голландия), Шимона Марчиняка (Польша), Свейна Уддвара Муэна (Норвегия), Даниэле Орсато (Италия), Анастасиоса Сидиропулоса (Греция) и Феликса Цвайера (Германия). Для обслуживания матчей турнира Азия, Африка и КОНКАКАФ выделили по три судейские бригады, Южная Америка – четыре, Океания – две.

Напомним, что в чемпионате мира-2017 участвуют 24 юниорские сборные – Кореи, Гвинеи, Аргентины, Англии, Венесуэлы, Германии, Вануату, Мексики, Замбии, Португалии, Ирана, Коста-Рики, ЮАР, Японии, Италии, Уругвая, Франции, Гондураса, Вьетнама, Новой Зеландии, Эквадора, США, Саудовской Аравии и Сенегала. (Александр БОБРОВ)