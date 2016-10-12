Иван Лапшов: "Юношеская сборная России должна была показать с Бельгией более взрослый футбол"

Защитник "Локомотива" и юношеской сборной России Иван Лапшов остался недоволен своей игрой и результатом матча отборочного турнира Euro-2017 против Бельгии (2:2). Россияне стали третьими в группе и могут выйти в следующий этап только по рейтингу команд, занявших третьи места.

– Конечно, все ребята очень расстроены, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Лапшова. - Мы должны были показывать более взрослый футбол, но минутная расслабленность в концовке привела к голу. И этот гол может стать судьбоносным – теперь не все зависит только от нас.

Как оцениваю свою игру? Ну, а какие тут могут быть оценки, если мы не добились нужного результата. Конечно, была неплохая игра с Казахстаном, но мы должны действовать так в каждом матче. Даже несмотря на то, что бельгийская команда одна из сильнейших в Европе – они вполне проходимы.

Что ж, будем надеяться, что попадем в следующий раунд по рейтингу. Завтра мы возвращаемся в Москву и будем думать уже о клубных делах – впереди важнейшие игры с "Амкаром" и ЦСКА.