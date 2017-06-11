Италия - бронзовый призер молодежного чемпионата мира

Сборная Италии переиграла команду Уругвая в матче за 3-е место молодежного чемпионата мира. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии одиннадцатиметровых точнее были итальянцы.

Напомним, что на этом турнире тестировалась новая система пробития послематчевых пенальти, суть которой в том, что после первого удара, вторая команда исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Матч за 3-е место

Уругвай - Италия - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 1:4

Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).

11 июня. Сувон. Стадион "Сувон Стэдиум".