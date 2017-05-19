Испания по пенальти обыграла Англию в финале юниорского Euro

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет. В финале испанцы обыграли по пенальти Англию, сравняв счет на шестой добавленной к основному времени минуте. Отметим, что серия одиннадцатиметровых проводилась в новом формате: после пробития пенальти первой командой вторая исполняет два удара подряд, а затем дважды пробивает первая команда.

Испания стала победителем этого турнира в рекордный третий раз. Ранее сборная этой страны выигрывала Euro в 2007 и 2008 годах.

Чемпионат Европы U-17

Финал

Англия – Испания – 2:2 д.в. (1:1, 1:1, 0:0). Пенальти – 1:4

Голы: Хадсон-Одои, 18 (1:0). Морей, 38 (1:1). Фоден, 58 (2:1). Диас, 80+6 (2:2).