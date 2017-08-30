Илья Жигулев: "Задача российской молодежки - отобраться на чемпионат Европы"

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев подчеркнул, что для команды не имеет значения, против кого стартовать в отборочном турнире чемпионата Европы. Первую игру российская молодежка проведет 31 августа против Армении.

- Сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл, - цитирует ТАСС Жигулева. - У нас есть задача отобраться на чемпионат Европы, поэтому нам не принципиально, против какой команды играть первый матч отборочного цикла. Настроение в команде отличное. Мы максимально настроены на матч против команды Армении, уверен, что все готовы к игре.

Разбирали сегодня соперника. Да, на бумаге мы фавориты, но ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. Постараемся сыграть в свой футбол, удивить соперника и одержать победу.