Илья Жигулев: "С каждым матчем игра молодежной сборной становится все лучше"

Полузащитник "Краснодара" и молодежной сборной России Илья Жигулев отметил, что игра национальной команды становится лучше с каждым матчем. Россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года.

– Очень тяжелая игра с учетом состояния поля, игра сложно складывалась, на первый план вышли морально-волевые качества. Хорошо, что выиграли, все очень рады, – цитирует ТАСС Жигулева. – Естественно, тренер обратил внимание на состояние поля, но и мы сами видели, что мяч не держится внизу, так что в некоторых моментах упрощали игру, особенно в конце – все-таки нам сегодня надо было выигрывать, потому что австрийцы – одни из конкурентов.

По этой игре можно судить о нашей команде, потому что коллектив проявляется в сложных ситуациях. Все выложились по максимуму, хочется сказать им спасибо. С каждой игрой мы прибавляем, а коллектив становится все слаженнее.

Австрийцы очень хорошая команда, но сербы, может быть, даже посильнее. Они точно одни из лидеров, так что оба эти матча важны.