Илья Жигулев: "С Бушмановым в молодежной сборной России работается легко"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев отметил, что главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов помогает развиваться игрокам индивидуально, с ним легко работается. Напомним, что специалист, ранее возглавлявший "Спартак-2", стал новым главным тренером молодежной команды после ухода с этого поста Николая Писарева.

– До этого момента я ни разу не вызывался в сборную, ни в одну из юношеских, ни тем более в молодежную, – цитирует "Р-Спорт" Жигулева. – Впечатления от первого сбора с командой самые позитивные. Самое главное – победили в двух матчах, и у нас получается играть в тот футбол, который видит тренер, это больше всего радует. С Бушмановым работается легко. Это важно, когда видишь, что тренер может помочь тебе развиваться как футболисту.

Я помню, когда Евгений Александрович работал в "Спартаке-2", у них была очень сильная команда, которая всегда старалась играть первым номером, и это хорошо получалось, учитывая то, что в команде было много молодых футболистов. Мне нравится такой футбол и те требования, которые до нас доводят. Если так и дальше будем работать, то нас ждет успех. Хочу выделить всю команду, а не кого-то персонально. Мы хорошо себя проявили в этих двух играх. Играли друг за друга. Все выкладывались по максимуму. Главное в сборной – это сыгрываться. И над этим нужно работать.