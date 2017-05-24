Илья Жигулев: "Едем в сборную, а не в отпуск, и это ответственно"

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев отметил важность товарищеских матчей с Узбекистаном и Белоруссией. Игры пройдут 27 и 31 мая в Ташкенте и Москве соответственно.

- Сегодня была втягивающая тренировка, потому что у всех закончился сезон, - цитирует официальный сайт РФС Жигулева. - Мы едем в сборную, а не в отпуск, и это ответственно. Мы готовимся к официальным играм, квалификации молодежного чемпионата Европы, и нам необходимо сыгрываться, в том числе и через контрольные матчи. В сборную интересно и приятно приезжать, с ребятами со всеми хорошо общаемся, эмоции только позитивные.