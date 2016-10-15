17:02 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Игроки юношеской сборной Германии курили кальян и устроили пожар в гостинице

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Игроки "РБ Лейпцига" Идрисса Туре и Виталий Янельт были отчислены из юношеской сборной Германии для игроков не старше 19 лет, сообщает Bild. Футболисты решили раскурить кальян и в результате неосторожного обращения с ним устроили пожар. Инцидент произошел 8 октября в гостинице Тираны накануне матча квалификации Euro-2017 против Албании (2:3).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Какие невоспитанные немцы пошли) Виталик и Идрисса) Нужно своих таких Виталиков в Евросоюз отправить, чтоб не расслаблялись. Дураков у нас замечательное количество. Лично я не против депортироваться в Ватикан.

17:32