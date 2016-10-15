Игроки юношеской сборной Германии курили кальян и устроили пожар в гостинице

Игроки "РБ Лейпцига" Идрисса Туре и Виталий Янельт были отчислены из юношеской сборной Германии для игроков не старше 19 лет, сообщает Bild. Футболисты решили раскурить кальян и в результате неосторожного обращения с ним устроили пожар. Инцидент произошел 8 октября в гостинице Тираны накануне матча квалификации Euro-2017 против Албании (2:3).