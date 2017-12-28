Хомуха продлил контракт с РФС

Главный тренер юношеской сборной России по футболу (игроки до 17 лет) Дмитрий Хомуха заключил новый контракт, сообщает официальный сайт РФС. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2018 года.

Напомним, что Хомуха возглавляет команду с февраля этого года. Ранее он уже работал с юношеской сборной с 2010 по 2013 год. В следующем году его команде предстоит выступить в квалификации Евро-2019.

Также РФС продлил контракты до конца следующего года с наставником женской сборной России Еленой Фоминой и старшим тренером женских сборных России по мини-футболу Евгением Кузьминым.