Хавбек молодежной сборной Гибралтара: "Шанс перебраться в чемпионат России есть у каждого игрока нашей команды"

Полузащитник молодежной сборной Гибралтара Грэм Торилья накануне матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 c Россией отметил, что грядущая встреча будет тяжелой. Игра состоится 5 сентября в Туле и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2019 – это большой опыт для нас, - цитирует пресс-служба РФС Торилью. - Рассматриваю ли я предстоящий матч как возможность проявить себя и перебраться в зарубежный чемпионат, в том числе в российский? Мне кажется, что такой шанс есть у каждого игрока нашей команды. Матч со сборной России будет тяжелым, но мы сделаем все возможное, чтобы показать хорошую игру.