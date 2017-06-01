Как и предполагал "СЭ", экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин возглавил юношескую сборную России (игроки 1999 года рождения). Он сменил на посту Михаила Галактионова, сегодня объявившего об уходе.

45-летний россиянин стал наставником дубля ЦСКА в декабре 2010 года. Под его руководством красно-синие дважды становились серебряными призерами российского первенства, а также четыре раза выигрывали бронзовые награды.

- Команда 1999 года рождения. Контракт рассчитан на два года, - цитирует "Р-Спорт" Гришина.

Александр Гришин покинул молодежку ЦСКА //

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